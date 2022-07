Algunas personas refunfuñan por tener que contar calorías o llevar un diario de alimentación; otras gruñen cuando se trata de encontrar tiempo para ejercitarse. Pero no pasa un día sin que alguien me diga que simplemente no puede dejar de sentir hambre y que “se está muriendo de hambre todo el tiempo.

Susan Bowermar, nutricionista y directora Sénior, Educación y Capacitación Mundial en Nutrición en Herbalife Nutrition, explica que “sentirse hambriento no es lo mismo que “querer comer algo”. Hay algunas señales que te pueden ayudar a distinguir entre el hambre relacionada con el estrés o las emociones y la verdadera hambre física.

Primero, pregúntese lo siguiente: ¿su estómago hace mucho ruido? ¿Su nivel de energía desciende?

¿Tiene un poco de “neblina mental” o se sientes “malhumorado”?

Si le pasa alguna de estas cosas, probablemente necesite un poco de combustible. Todos estos son síntomas de hambre verdadera. Cuando ste sientes así, es probable que su cuerpo responda cuando comas algo—y seguramente se sentirás mejor.

La experta explica que si come por otras razones, no por hambre—si solo está aburrido, enojado o deprimido—es probable que la comida no le haga sentir menos aburrido, enojado o deprimido. Y en caso de que lo haga, probablemente no durará mucho tiempo.

Si lo que le impulsa son las emociones o el estrés, o si sientes la necesidad de comer algo simplemente porque tiene buen aspecto o aroma, es probable que no esté realmente hambriento. En ese caso, querrá descubrir otras maneras de controlar el hambre por estrés.

El control del hambre busca reducir el hambre verdadera: los gruñidos en el estómago, la energía baja o la irritabilidad que a menudo se presenta cuando tu cuerpo necesita combustible. Ya que el hambre verdadera le impulsa naturalmente a comer, querrá aprender algunas estrategias para controlar el hambre si tu meta es controlar peso.