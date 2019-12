Las deudas, las preocupaciones del ‘día a día’, los malos hábitos, esa fea costumbre de llevar el trabajo a la casa y hasta los ‘bichos’ que se anidan en los colchones de nuestras camas, hacen que seis de cada diez bumangueses no logremos conciliar bien el sueño.

El 26% de las personas que responde la encuesta confiesa que para remplazar las horas sin sueño, dedica entre 10 y 15 minutos para ‘hacer la siesta’ durante las oportunidades que les ofrecen sus jornadas laborales. Eso, si bien no es del todo malo, no es suficiente. Es claro que los periodos cortos del sueño no suplen la falta de horas pendientes para el descanso.

¿Qué nos pasa?

A juicio del médico Álvaro Sánchez, “la poca calidad y el escaso tiempo en el que podemos conciliar el sueño se deben, de manera esencial, al acelerado ritmo de vida y al aumento del estrés en el que estamos inmersos”.

El profesional también le atribuye esta situación a que “la agitada agenda urbana está desencadenando en estilos de vida no saludables. Y eso, de alguna forma, está impactando de manera negativa en los hábitos y en las sanas costumbres del ayer”.

Para el médico, “este asunto es grave, sobre todo si se tiene en cuenta que dormir mal disminuye la energía, estropea el rendimiento y suele ser la principal causa de irritabilidad entre la gente”.

Lo anterior sin contar que “la eliminación del sueño tiene un efecto devastador en el cuerpo y ocasiona desórdenes en temas como la alimentación, la convivencia y el estado de ánimo”.

“Necesitamos dormir durante un periodo de seis a ocho horas, dependiendo de las características individuales, para poder estar despiertos durante 16 horas restantes”, señaló el profesional.

“Lo menciono porque miles de personas no duermen esa cantidad de horas mínimas y, a pesar de ello, se creen fuertes por ello, cuando es todo lo contrario: se están clavando un cuchillo en el corazón, entre otras cosas, porque no dormir bien podría desencadenar un infarto en cualquier momento”.