1.La donación de sangre es muy dolorosa. Falso. Esta es una de las principales razones por las que las personas no donan sangre, ya que sienten miedo o estrés. Sin embargo, el único dolor que se podría sentir es el del pinchazo con la aguja y esta molestia dura, únicamente, alrededor de tres segundos. El tiempo que se requiere para llenar una bolsa de sangre, que puede llevar hasta diez minutos, no implica dolor alguno.

2.Donar sangre engorda. Falso. La donación no provoca cambios en el peso. El donante puede seguir consumiendo sus alimentos en la cantidad y calidad que lo hacía antes del procedimiento. Eso sí, después de que se extrae la sangre, se le entrega un refrigerio para reponer su gasto energético.

3.Donar sangre genera anemia. Falso. La hemoglobina es analizada previamente con una prueba de tamizaje para garantizar que los niveles son normales. Por lo tanto, si se encuentran bajos, no se somete al donante a la extracción de sangre.

4.Los materiales con los que se extrae la sangre son usados en varias personas. Falso. Para cada donación se utiliza material nuevo, estéril, descartable y de uso único. Asimismo, los funcionarios del Banco de Sangre aplican medidas de bioseguridad para que no exista riesgo de contaminación.

5.Las personas con tatuajes o con el periodo menstrual no pueden donar sangre. Falso. Después de un año de realizado el tatuaje se puede donar sangre, sin embargo, durante la entrevista se verifican las condiciones de bioseguridad. Para el caso de las mujeres que estén menstruando, pueden donar sin problema, siempre y cuando su hemoglobina sea normal.

6.Las personas con diabetes o hipertensión no pueden donar sangre. Falso. Quienes padecen estas enfermedades sí pueden donar, siempre y cuando estén controladas y cumpliendo con su medicación. La única recomendación es que deben haber tenido la misma medicación en las últimas 4 semanas y no deben presentar síntomas de descompensación.

7.Si me dio hepatitis ya no puedo donar sangre. Parcialmente falso. Pueden considerarse candidatos para la donación las personas que tuvieron hepatitis A. Sin embargo, aquellos diagnosticados o con antecedentes de hepatitis B o C, no pueden donar porque los anticuerpos contra el virus quedan presentes por lo tanto estos donantes quedan diferidos permanentemente.