El gran señor de la música y la cultura santandereana

Por: Sandra barrera, gestora cultural

Hablar del Maestro Alfonso Guerrero es sin duda dibujar una sonrisa en el rostro y una enorme gratitud y admiración en el corazón. El gran señor de la música y la cultura santandereana, caballero y hombre de familia por excelencia.

No he conocido a nadie que haya cruzado su camino con el del maestro y no tenga sentimientos similares.

El gran músico y compositor al que tuvimos la fortuna de escuchar en múltiples recitales de la más hermosa música andina colombiana, con su rondalla bumanguesa en Radio Bucaramanga, hizo la sobremesa cultural de las familias de la ciudad con sus conciertos en vivo todos los días de lunes a viernes a la 1 p.m., bailamos en las fiestas más maravillosas de la ciudad en clubes y ferias con la Orquesta Alfonso Guerrero y su orquesta, la ‘Guerreros Band’ llenó los mejores escenarios, teatros y espacios culturales, y las retretas de la Banda Municipal que además ensayaba junto a mi colegio Politécnico y cuyas notas musicales competían con las clases de mis profesores de 10 a 12 del día.

Su música me acompaño desde siempre...que gran admiración y que afortunada cuando mi hermano Fabián se casó con una de sus hijas (Carmen Elisa la menor de las mujeres) porque ahora éramos familia. Y el privilegio de compartir las fechas especiales, celebraciones, viajes y demás encuentros porque sí, se entremezclaron con mi labor como gestora cultural y eso sí que fue mi gran privilegio. Presentar su nombre en los espacios culturales, disfrutar de su arte en compañía de sus hijos grandes músicos como él y otros talentosos músicos de la ciudad. Grande maestro, siempre grande.

La ultima vez que nos vimos hace un par de semanas en el matrimonio de mi sobrino Andrés y Mercedes, sentí una profunda alegría de poder encontrarlo, robarle un abrazo como siempre y la alegría y admiración de siempre por su lucha y persistencia en el arte...solo los que estamos en este mundo comprendemos lo absolutamente grande que usted es. Me queda la tristeza enorme de no poder volver a encontrar lo y robarle el abrazo de admiración y gratitud de siempre y la enorme alegría del privilegio de tantas cosas maravillosas compartidas.

¡Gracias, gracias y gracias! al gran señor de la música Bumanguesa. Buen y musical viaje.