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Domingo 07 de abril de 2024 - 10:11 AM

Matrimonio Ortiz-Carvajal

En una playa de Santa Marta, la pareja conformada por Edwin Carvajal y Daniela Ortiz celebró su matrimonio acompañada de amigos y familiares.

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Yoliert Castañeda, Ovidio Ortiz, Daniel Ortiz, Jazmín Peralta, Eveling Carvajal, Yireth Picón, Isabel Franco, Carlos Daniel Ortiz, Carlos Ramírez, Edwin Carvajal (novio), Daniela Ortiz (novia), Luis Enrique Calzadilla, Daniela Murcia, Fabián Vega, Paola Bautista, Yerckinzon Toncel, Ferney Toloza, Sandra Rojas, Gerson Ortiz, Andrea Ayala, Nadia Méndez, Norberto Ayala, Julián Ortiz, Mario Carreño, Kevin Carvajal y Yimi Villabona. Suministrada / VANGUARDIA
Yoliert Castañeda, Ovidio Ortiz, Daniel Ortiz, Jazmín Peralta, Eveling Carvajal, Yireth Picón, Isabel Franco, Carlos Daniel Ortiz, Carlos Ramírez, Edwin Carvajal (novio), Daniela Ortiz (novia), Luis Enrique Calzadilla, Daniela Murcia, Fabián Vega, Paola Bautista, Yerckinzon Toncel, Ferney Toloza, Sandra Rojas, Gerson Ortiz, Andrea Ayala, Nadia Méndez, Norberto Ayala, Julián Ortiz, Mario Carreño, Kevin Carvajal y Yimi Villabona. Suministrada / VANGUARDIA

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Ángela Castro ArizaContenido del Autor

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