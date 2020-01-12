domingo 12 de enero de 2020 - 12:00 AM

Bodas de estaño

En compañía de amigos y familiares, Diana Maldonado y Jairo Velasco celebraron sus Bodas de Estaño.
  • Suministrada / VANGUARDIA<br />Jonathan Medina, Lucía Becerra, Diana Maldonado, Jairo Velasco y Liliana Carvajal.
    Suministrada / VANGUARDIA
    Jonathan Medina, Lucía Becerra, Diana Maldonado, Jairo Velasco y Liliana Carvajal.
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