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jueves 05 de marzo de 2020 - 12:00 AM

Concierto

En el auditorio al aire libre “José Antonio Galán” se llevó a cabo el concierto de Golpe Negro ‘la herencia del llamaro’, enfocado en rescatar la sonoridad e identidad cultural de los pueblos de las costas colombianas.
  • Suministrada / VANGUARDIA<br />Daniel Ferreria, Charles Chamorro, Maritza Clavijo, María José Suárez, Juan Felipe Mejía y Edwin Pineda.
    Suministrada / VANGUARDIA
    Daniel Ferreria, Charles Chamorro, Maritza Clavijo, María José Suárez, Juan Felipe Mejía y Edwin Pineda.
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