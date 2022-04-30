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sábado 30 de abril de 2022 - 12:00 AM

DÍA DEL IDIOMA EN LAS UTS

El Departamento de Humanidades de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, bajo la tutoría del Magíster Jesús Vargas Díaz, conmemoró el Día del Idioma con una variada programación en ese centro de educación superior.
  • Jesús Vargas Díaz, director de Humanidades; Karol Contreras, Laureen Bohórquez y Juan Carlos Hernández.
    Jesús Vargas Díaz, director de Humanidades; Karol Contreras, Laureen Bohórquez y Juan Carlos Hernández.
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