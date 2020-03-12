Suministrada / VANGUARDIA
Beatriz Duarte Matajira, Olga Guaitero Silva, Nydia Camacho Olarte, Olga Amado Hernández, Yolanda Alandete Cárdenas, Sandra Herrera Prada, Stefanny Tovio Suárez, Sandra Guevara Rico, Gretet Contreras Rangel, Mónica Liévano Rubio, Leidy Hernández Cerón, Dorilse Bonet Serrano, Leydi Serrano Guerrero, Mariana Bayona Gómez, Alba Caballero Espinoza, María Juliana Barón Chacón, Mayra García, Eliana Gamboa Plata, Karen Orastigui Silva, Diana Díaz Pinzón, Consuelo Rodríguez, Jéssica Prieto Ferreira, Nancy Gómez Domínguez, Ingrid Pabón Areniz y Carolina Sanabria Durán.