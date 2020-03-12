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jueves 12 de marzo de 2020 - 12:00 AM

Foro

Se llevó a cabo el III Foro de Nuevos Materiales y Energías Alternativas, “Avances en el mundo contemporáneo”, en la Universidad Santo Tomás.
  • Suministrada / VANGUARDIA<br />Katherin Vega, Angélica María Candela, Óscar Solano, Astrid Carvajal y Olga Lucía Bayona
    Suministrada / VANGUARDIA
    Katherin Vega, Angélica María Candela, Óscar Solano, Astrid Carvajal y Olga Lucía Bayona
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