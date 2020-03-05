  1. Vanguardia
  2. Entretenimiento
  3. Sociales
jueves 05 de marzo de 2020 - 12:00 AM

Inauguración

En la UPB se inauguró el programa “Arbitraje al aula”, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que busca impulsar los mecanismos alternativos para la solución de conflictos.
  • Suministrada / VANGUARDIA<br />Roberto Pablo Beltrán, Karol Pastrana, Hugo Armando Rogríguez Vera, decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas UPB; Camilo Quijano, Marpia Camila Escobar, Angélica Reyes, Guillermo Pabón y Julián Alberto Prado Castro.
    Suministrada / VANGUARDIA
    Roberto Pablo Beltrán, Karol Pastrana, Hugo Armando Rogríguez Vera, decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas UPB; Camilo Quijano, Marpia Camila Escobar, Angélica Reyes, Guillermo Pabón y Julián Alberto Prado Castro.
Escuchar este artículo
Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por

Etiquetas

Lea también
Publicidad
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad