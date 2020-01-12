domingo 12 de enero de 2020 - 12:00 AM

Reunión de amigos

En un reconocido restaurante de la ciudad, un grupo de amigos organizó un reencuentro especial.
  • Suministrada / VANGUARDIA <br />Carolina Acuña, María Fernanda Silva, María Patricia Sampedro, Carmen Villarreal, María Clemencia Cancino, Jenifer Ortiz, Pierina Bustos, Pamela Prada, Andrés Felipe Sarmiento, Denis Echegaray, Alberto Cadena, Juan Pablo López, Julián Flórez y William Lizarazo.
    Suministrada / VANGUARDIA
    Carolina Acuña, María Fernanda Silva, María Patricia Sampedro, Carmen Villarreal, María Clemencia Cancino, Jenifer Ortiz, Pierina Bustos, Pamela Prada, Andrés Felipe Sarmiento, Denis Echegaray, Alberto Cadena, Juan Pablo López, Julián Flórez y William Lizarazo.
Escuchar este artículo
Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por

Etiquetas

Lea también
Publicidad
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad