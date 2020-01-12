Reunión de amigos

Suministrada / VANGUARDIA
Martha Pardo, Ángela Díaz, Nancy Atiza, Sandra Avaunza, Sandra Álvarez, Patricia Marín, Claudia Garavito, Amira León, Elizabeth Barajas, Luz Helena Rodríguez, Luz Dary Castellanos, Anyella Fuentes, Martha Cruz, Ella Johana Mendoza, Luz Elena Romero, Lyda Martínez, Ludy Prada, Olga Pinilla, Patricia Fragoso, Diana Bermúdez, Jenny Sierra, Diana Rodríguez, Nhora Ardila, Nohora Ortiz, Liliana Muñoz, Diana Zabala, Mónica Cacua, Carolina Vanegas, Sandra Carrillo, Nancy Hernández, Clara Ospina, Aylen Villamizar, Marlyn Herrera, Luz Edith Salazar, Berenice Martínez, Zulay Alexi Suárez, María Helena Alarcón, Claudia Sanabria, Jenny Ariza, Claudia Yolima Sierra, Adriana Rodríguez Wolff, Yerly Paola García, Claudia Vera y Ema Soledad Calderón.