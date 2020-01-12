domingo 12 de enero de 2020 - 12:00 AM

Tour del calzado de Bucaramanga 2020

El grupo de organizadores del Tour del Calzado de Bucaramanga 2020 se reunió en un hotel de la ciudad para ultimar detalles del evento.
  • Suministrada / VANGUARDIA<br />Laura Ávila, Ramón González, Tomás León, Neyla Johanna Vargas, Héctor Cristancho, Jackeline Rodríguez, Hernando Durán, Viviana Pinto, Franky Guevara, Alexis Avellaneda, David Rodríguez y Germán Pinzón.
    Suministrada / VANGUARDIA
    Laura Ávila, Ramón González, Tomás León, Neyla Johanna Vargas, Héctor Cristancho, Jackeline Rodríguez, Hernando Durán, Viviana Pinto, Franky Guevara, Alexis Avellaneda, David Rodríguez y Germán Pinzón.
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