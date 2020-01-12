domingo 12 de enero de 2020 - 12:00 AM

Trasmisión de mando

Con una ceremonia en el Campo de Paradas de la Quinta Brigada de Bucaramanga, se llevó a cabo la trasmisión de mando de la Segunda División del Ejército Nacional al Señor Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
  • Miguel Vergel / VANGUARDIA<br />Señor Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Mauricio Aguilar, Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, Ramiro Barragán Adame, Carlos Moreno y Brigadier General Mauricio Moreno Rodríguez.
    Miguel Vergel / VANGUARDIA
    Señor Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Mauricio Aguilar, Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, Ramiro Barragán Adame, Carlos Moreno y Brigadier General Mauricio Moreno Rodríguez.
  • Miguel Vergel / VANGUARDIA<br />Marta Linero, Señor Brigadier General Mauricio Moreno y Mariana Moreno.
    Miguel Vergel / VANGUARDIA
    Marta Linero, Señor Brigadier General Mauricio Moreno y Mariana Moreno.
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