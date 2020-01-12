domingo 12 de enero de 2020 - 12:00 AM

Trasmisión de mando

El Teniente Coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo recibió el mando del Batallón de Movilidad y Maniobra de Avíacion N°2 del Ejército Nacional. El acto protocolario se llevó a cabo en el Campo de Paradas “Batalla de Palonegro” de la Quinta Brigada de Bucaramanga.
  • Miguel Vergel / VANGUARDIA<br />My. Rafael Gamboa Velasco, Ct. Francisco Javier Rojas Mendoza, Ct. Juan Gómez Castellanos, Cr. Álvaro Rafael Herrera Guerra, Bg. Marcos Pinto Lizarazo, Tc. Eddy Raúl Cardona Restrepo, Sv. Hermes Santiago Sánchez Orjuela, Cp. Edinson Jiménez Barragán, SLP. Jhon Amado Riaño y SLP. Ángel Blanco Sanguino.
    Miguel Vergel / VANGUARDIA
    My. Rafael Gamboa Velasco, Ct. Francisco Javier Rojas Mendoza, Ct. Juan Gómez Castellanos, Cr. Álvaro Rafael Herrera Guerra, Bg. Marcos Pinto Lizarazo, Tc. Eddy Raúl Cardona Restrepo, Sv. Hermes Santiago Sánchez Orjuela, Cp. Edinson Jiménez Barragán, SLP. Jhon Amado Riaño y SLP. Ángel Blanco Sanguino.
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