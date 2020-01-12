Trasmisión de mando

El Teniente Coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo recibió el mando del Batallón de Movilidad y Maniobra de Avíacion N°2 del Ejército Nacional. El acto protocolario se llevó a cabo en el Campo de Paradas “Batalla de Palonegro” de la Quinta Brigada de Bucaramanga.