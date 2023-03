La historia del Día Internacional de la Mujer se remonta al siglo XIX cuando mujeres en todo el mundo comenzaron a luchar por el sufragio universal, la igualdad de derechos laborales y ante la ley. El 8 de marzo de 1908, mujeres trabajadoras en Nueva York salieron a marchar para lograr estas condiciones. Desde entonces, el Día Internacional de la Mujer ha sido una oportunidad para celebrar los logros de las mujeres en diferentes campos, así como para llamar la atención sobre las desigualdades que aún enfrentan en todo el mundo. Cada año, se realizan eventos para conmemorar esta fecha, pero no siempre sabemos cómo desearían las mujeres que se conmemorara este día. Claro, algunas querrán flores y chocolates, pero la mayoría espera un reconocimiento por su trabajo. / VANGUARDIA ¿Cómo conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Vanguardia le ofrece una línea de tiempo sobre los hitos más importantes de las mujeres en Bucaramanga y qué esperan y no esperan recibir las mujeres destacadas en Bucaramanga.

¿Qué recibir y qué no en el Día Internacional de la Mujer?

Mujeres destacadas de Bucaramanga le contaron a Vanguardia qué esperan recibir y qué no en el Día Internacional de la Mujer.

Denise Bourne, creadora de Grandes Genios “Quiero recibir noticias positivas, saber que cada vez somos más las empresas que ponemos nuestro granito de arena para fortalecer a las mujeres y a los niños, a los hombres, porque sin ellos tampoco podemos construir todo lo que soñamos. No quiero recibir noticias de violencia, donde utilizamos esta causa para que algunas personas saquen provecho”.

Paloma Bahamón, Doctora en Estudios Sociales, docente y escritora: “Hoy no espero que me regalen chocolatinas, bonos para carteras, descuentos para ollas arroceras. Espero que me traten, y nos traten con equidad, que nos garanticen condiciones de vida digna para que no nos acosen, no nos violen, no nos asesinen”.

Hana Reece, autora y gestora cultural: “Me gustaría recibir más comprensión por parte de los artistas hombres y amigas artistas también. No me gustaría recibir flores. Realmente lo que nosotras necesitamos es más espacios, que se escuche más nuestra voz”.

Yadira Téllez Valenzuela, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y directora del programa de Derecho de la Udes: ”Me gustaría recibir oportunidades en materia de educación inclusiva y laborales igualitarias, que las opciones en los empleos públicos no esté mediada por una cuota discriminatoria, sino que sea producto de la experiencia y la capacidad. Me gustaría recibir equidad en la vida diaria de las mujeres y niñas y, no me gustaría recibir irrespeto y discriminación”.

Paula Andrea Mendoza Rojas, ingeniera ambiental: “Me gustaría recibir trato digno, recibir igualdad laboral, amor de mis padres. No me gustaría recibir maltrato físico, ni emocional. No quisiera que me ignoren por el hecho de ser mujer y no me gustan las preferencias de género a favor”.