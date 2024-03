$!Fondo Mujer conmemora el 8M a través de una agenda en territorio que incluye el lanzamiento de varios programas

Por otra parte, el 6 de marzo en Inírida, Guainía, se anunciará la apertura de cuatro programas: Mujer Rural Soberana, Mujer Étnica, Mujer Diversa y Mujer Cuidadora, que buscan potenciar los procesos de autonomía liderados por mujeres, mediante una intervención a la medida para el fortalecimiento de

capacidades, habilidades y la mejora del desempeño productivo y comercial de sus negocios.

Mujer Rural Soberana, busca impulsar los procesos de autonomía económica de hasta 120 organizaciones de propiedad y mayoritariamente compuestas por mujeres rurales, en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Santander, Arauca, Casanare, Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas y Risaralda.

Por su parte, Mujer Étnica busca potenciar los procesos de autonomía económica de hasta 90 organizaciones de mujeres étnicas (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, Indígenas y/o Rrom) brindándoles un plan de fortalecimiento a la medida, con asistencia técnica y acompañamiento especializado, acciones de conexión con el mercado, espacios de intercambio entre pares y fortalecimiento de comunidad, y acceso a activos productivos.

Mujer Diversa tiene como meta fortalecer y acompañar hasta 120 unidades de negocio de propiedad, lideradas, o conformadas por mujeres con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIG), a nivel nacional. Este programa potenciará a mujeres diversas en su identidad, autoestima y autonomía económica.

Mujer Cuidadora tiene como fin el fortalecimiento y acompañamiento de hasta 90 organizaciones de cuidado comunitario y/o unidades de negocio compuestas mayoritariamente por mujeres cuidadoras en más de seis departamentos del país, incluyendo: Chocó, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas y los municipios de Buenaventura, Montes de María y Urabá Antioqueño.

La apertura de estos programas se dará el 6 de marzo, convocatorias que permanecerán abiertas hasta mediados de abril. Podrán participar todas aquellas mujeres que cumplan los requisitos, dependiendo el programa al que apliquen y teniendo en cuenta los departamentos donde deben estar ubicadas las sedes de las organizaciones o unidades productivas. Las socializaciones de estos programas se desarrollarán así:

7 y 8 de marzo - Mujer Rural Soberana, Mujer Diversa y Mujer Cuidadora en Cartagena.

14 de marzo - Lanzamiento y socialización de Mujer Diversa en la Casa para la Dignidad de las Mujeres en Palmira, Valle del Cauca.

18 al 21 de marzo - Mujer Rural Soberana y Mujer Diversa en Tolima y Huila.

Intercambio de Experiencias África - Colombia:

Del 11 al 15 de marzo, el Fondo Mujer Libre y Productiva y The African Confederation of Co-operative Savings and Credit Association (ACCOSCA) llevarán a cabo algunas acciones dirigidas a fomentar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la implementación de programas de empoderamiento económico con enfoque de género, en las ciudades de Medellín, Bogotá, Tumaco y algunos municipios del norte del Cauca. Este será un encuentro que fomentará la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los países, específicamente en los campos del cooperativismo, la economía popular y las microfinanzas.

Para mayor información consulte nuestras novedades en https://fondomujer.gov.co/ o en las redes sociales del Fondo Mujer.