Sylvia Pasquel habló por primera vez de la enorme polémica generada por las acusaciones de abuso sexual de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, que ha consumido a su familia en las últimas semanas.

En un encuentro con la prensa en Acapulco tras ser reconocida por su labor a favor de los niños con cáncer, la actriz mexicana dijo ante las cámaras del programa de televisión ‘Sale el sol’ que no desea entrar en detalles y que entiende que es un asunto privado y familiar.

La hermana mayor de Alejandra Guzmán, quien intentó huir de las preguntas de los periodistas tras terminar el evento, terminó pidiendo a la prensa que respeten su silencio.

“No me empiecen con el chacaleo, tranquilos todos pues ya me agarraron. A ver muchachos, ustedes me conocen bien y saben que yo todos esos temas familiares ni los toco en las redes ni los toco con la prensa. Entonces me paré porque sé que ustedes van a respetar esto porque con muchos de ustedes ya platiqué de la postura en la que yo estoy, que es la de no hacer ningún comentario”, dijo Pasquel.

“Lo que se tenga que arreglar, se arreglará dentro de la familia”, agregó. Al preguntársele por la salud de su madre Silvia Pinal, explicó que está tranquila, bien de salud y que incluso está activa en las redes sociales. Aseguró que su familia está unida a pesar de las polémicas.

“Mi mami está muy linda, está muy bien, gracias por su preocupación, todos estamos tranquilos y unidos, yo me abstengo de hablar del tema”, expresó.