No solo es una deuda histórica con las mujeres y las niñas, sino que también es la estrategia más inteligente para el fortalecimiento de la sociedad y la democracia. Una vida libre de violencia contra mujeres y niñas es una condición y un acelerador para alcanzar los Objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030.

Prevención

La ciudadanía colombiana debe comprometerse con una cultura de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas, reconocer que no es un asunto privado, y que frente a todos los casos corresponde actuar y no tolerar

Con el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer diseñar y poner en marcha una campaña de comunicación con alcance nacional para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y la promoción de masculinidades no violentas y corresponsables, que busque la eliminación de los estereotipos y creencias discriminatorias que sustentan la violencia contra las mujeres. Incluyendo un rol estratégico de los medios de comunicación que deben no normalizar los casos de violencia, no usar calificativos que disminuyan la gravedad de los hechos, ni expresiones que excusen al agresor o culpabilicen a la víctima.