Video Mi primera chamba periodista sufrió ataque de pánico en pleno noticiero y estallaron las redes

En los últimos días un nuevo video de una periodista que “la embarra” en vivo se ha hecho viral en las redes sociales. Lorena Torres, una periodista de City Noticias del canal City Tv, tiene un lapsus mientras transmite en vivo y alguien decide subirlo a TikTok. El video ha generado una oleada comentarios, de burla y hasta de apoyo a la periodista.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante la emisión central del noticiero, Torres estaba reportando desde las calles de Bogotá, comenzó a hablar sobre las “instancias legales para desalojos por mora en arriendos” y en cuestión de segundos perdió el hilo de su reportaje. Olvidó su texto y empezó a tartamudear.

A pesar de intentar retomar su reporte dos veces, los nervios la vencieron. Rápidamente la sacaron del aire y los televidentes se quedaron con la imagen de una nota que ya estaba grabada.

Las declaraciones

Luego de volverse viral, Lorena Torres reapareció en sus redes sociales para explicar lo sucedido y la razón de su lapsus.

“Story time de mi primera chamba y así, yo soy la periodista del los intermediarios y les quiero contar qué fue lo que pasó porque realmente el video se está volviendo muy viral, de hecho y hay medios de comunicación subiendo la embarrada”, arrancó diciendo la periodista.

Torres relató que esto ocurrió hace más de 15 días y que, justo antes de su intervención, se cayó una noticia que iba a presentar, lo que la llevó a buscar rápidamente otra para transmitir. Para evitar improvisar, escribió un guion que intentó memorizar. Sin embargo, una vez en vivo, se sintió abrumada y olvidó su texto.

“Lo que me pasó es que me dieron el paso después de que se me cayera una noticia, llevaba dos minutos buscando qué íbamos a lanzar al aire, estaba un poco abrumada y lo que hice fue escribir un libreto, me lo aprendí al pie de la letra (...) se me olvidó la segunda palabra después de “intermediarios” y pasó lo que todos ustedes saben”, dijo.

Torres terminó agradeciendo: “A todos los que me han enviado mensajes de apoyo, realmente hermosos y llenos de amor. Transmitir en vivo no es sencillo, todos podemos cometer errores. No presto atención a los comentarios negativos, sino a quienes creen en mi proceso y en mi trabajo”.