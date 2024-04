Para dar fin a su fuerte depresión, mujer de 28 años se someterá a la eutanasia

Una mujer de la ciudad de Oldenzaal, en los Países Bajos, ha tomado la decisión de terminar legalmente con su vida a través de la eutanasia debido a sus problemas de salud mental, según informó The Free Press este lunes.

La eutanasia es un acto deliberado que tiene como objetivo poner fin a la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o se encuentra en una situación de sufrimiento insoportable. Es importante destacar que la eutanasia se lleva a cabo con el consentimiento explícito del paciente o, en casos excepcionales, con el consentimiento de un representante legal si el paciente no puede expresar su voluntad.

En los Países Bajos, la eutanasia fue legalizada en 2002 bajo ciertas condiciones y regulaciones estrictas. Para que se autorice la eutanasia, deben cumplirse varios requisitos, como la presencia de una enfermedad terminal o una condición médica irreversible que cause un sufrimiento insoportable, el consentimiento voluntario e informado del paciente, la consulta con al menos un médico independiente y la notificación a las autoridades pertinentes.

En una sorprendente determinación, una joven de 28 años de este país ha decidido poner fin a su vida a pesar de no presentar problemas de salud física. Zoraya ter Beek, quien reside en una pequeña localidad neerlandesa, ha enfrentado la difícil elección de optar por la eutanasia debido a sus graves problemas de salud mental.

Aunque no experimenta problemas físicos, su salud mental ha alcanzado un punto en el que siente que no puede seguir adelante. Esta elección ha generado un intenso debate y ha suscitado interrogantes sobre la eutanasia en relación con la salud mental.

Zoraya ter Beek ha compartido abiertamente las razones detrás de su elección de optar por la eutanasia. A pesar de estar físicamente sana, ella enfrenta desafíos significativos debido a la depresión, el autismo y el trastorno límite de la personalidad. Después de explorar todas las opciones de tratamiento disponibles y recibir la noticia de que los psiquiatras no pueden ofrecer más ayuda, ter Beek llegó a la conclusión de que no puede continuar viviendo en esas condiciones. En una entrevista, expresó: “Si no hay mejoras, simplemente no puedo seguir viviendo así”.

Ter Beek enfatizó que su decisión de optar por la eutanasia fue muy meditada. Después de recibir la noticia de que su condición no mejoraría, decidió que era el momento de poner fin a su sufrimiento. Aunque teme lo desconocido, ter Beek ha llegado a aceptar la inevitabilidad de la muerte y ha optado por no continuar luchando en vano.

Zoraya ter Beek ha expresado su deseo de que la eutanasia se lleve a cabo en el sofá de su hogar y luego ser incinerada. Ella ha dejado claro que no desea escuchar música durante el procedimiento. Su solicitud incluye recibir primero un sedante por parte del médico, seguido por el medicamento que provocará que su corazón se detenga.

“El médico me preguntará si estoy lista. Ocuparé mi lugar en el sofá. Una vez más me preguntará si estoy seguro, iniciará el trámite y me deseará un buen viaje. O, en mi caso, una buena siesta, porque odio que la gente diga: “Buen viaje”. No voy a ninguna parte.”

La legalización de la eutanasia en los Países Bajos ha sido objeto de debate y controversia, pero también ha sido considerada como un ejemplo de legislación progresiva en materia de derechos de los pacientes y autonomía personal en cuestiones de salud.