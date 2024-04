¿Qué le depara su signo zodiacal este 3 de abril de 2024?

Conozca el horóscopo diario de los 12 signos zodiacales. Cuál es su fortuna y prepárase para el día que le espera.

Consulte el horóscopo de todos los signos del zodiaco; Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Getty Images / VANGUARDIA

Consulte aquí su horóscopo del 3 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Si estás libre, tu soledad está llegando a su fin. Se acerca alguien especial, que aparecerá como un amigo y con quien entablarás una amistad que crecerá a diario. Recuerda que muchas relaciones de largo recorrido empezaron así.

PISCIS

Hoy podría reaparecer en tu horizonte una persona del pasado con quien no terminaste bien. Puede que quiera darte explicaciones, pero no estarás dispuesto a ello. Harás bien en no quererle escuchar.

TAURO

Si estás viviendo con tus padres y quieres independizarte, hoy sería un buen día para tantear el terreno. No seas brusco en tus planteamientos. Resáltales que no los vas a abandonar.

GÉMINIS

Hoy alguien te hará una crítica que te molestará. No te lo tomes a pecho, porque sólo demuestra que esta persona no te conoce bien. Recuerda que entre más exitoso seas, peor hablarán de ti.

CÁNCER

Reúnete con tu pareja o amigos para tomar algo y pasar un rato divertido, disfruta de esos pequeños placeres de la vida. Será un bálsamo para tu estado anímico y también beneficiará a tu pareja.

LEO

Deja que el amor funcione por inercia, porque ahora debes enfocarte en el tema profesional, que es el que te dará más satisfacciones a corto plazo. Será una época de mucho crecimiento.

VIRGO

Te espera un momento magnífico en el trabajo. Estás brillando en tu vida profesional y un superior te dará una buena noticia, que representa ingresos extra en el futuro.

LIBRA

Hoy podría salirte la oportunidad que esperabas para cambiar de trabajo. Sin embargo, lo que te proponen tal vez no te permita la estabilidad económica de la que ahora gozas.

ESCORPIÓN

Profesionalmente hoy podría llegarte un momento destacado y ser reconocido por algo que has hecho bien. Sin embargo, disfruta de lo que has conseguido, pero no alardees de ello.

SAGITARIO

Si hoy tu pareja decide que se acabó la relación, recuerda que ante todo debes preservar tu dignidad. No pierdas la capacidad de creer en el amor. Alguien nuevo aparecerá muy pronto.

CAPRICORNIO

Hoy será un día importante en el amor. En un momento de sinceridad tu pareja te hablará de sus proyectos para el futuro. Te permitirá conocerle a fondo y sabrás a qué atenerte.

ACUARIO

En el aspecto sentimental, sé menos tímido y empieza a hablar con la persona que te gusta, pues tampoco se atreve a dar el primer paso. Es momento de vencer la timidez.