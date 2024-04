Cantante urbano confesó que se fracturó su miembro en pleno encuentro sexual

Según lo que contó el cantante, hace siete días el hombre se reencontró con una mujer, con quien compartió un momento íntimo luego de cenar en un restaurante.

Sorprendidos quedaron los seguidores de un cantante urbano de San Andrés, quien confesó a través de sus redes sociales, que recientemente vivió una dolorosa experiencia durante un encuentro sexual.

“Estaba en mi salsa y de repente siento algo, no sé si fue un sonido o un sentir”, manifestó el músico sobre el momento del incidente. Al bajar la mirada, se dio cuenta de que su miembro estaba sangrando y hinchado. Corrí al baño, lo metí en agua fría y nada; regresé a la habitación y seguí igual”, dijo el cantante.

La angustia se apoderó de Obert Pomares, como se hace llamar el artista. Del dolor, pasó a tener mareos, lo que lo condujo a buscar ayuda médica de forma inmediata. Pomares decidió trasladarse hasta Medellín, donde fue examinado por médicos y sometido a una cirugía.

“El cirujano me dijo que eso sucede cuando la mujer está encima de uno, pero la chica con la que estaba no tenía esa posición. Yo mismo me fracturé el miembro al no apuntar bien”, señaló el artista.

A pesar de la grave lesión, el músico contó lo sucedido entre risas, y asegura que, aunque fue un mal momento, lo recordará como anécdota con sus amigos.