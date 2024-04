¿Qué le depara su signo zodiacal este 5 de abril de 2024?

Cada día sepa lo que le depara su horóscopo. Descubra qué le espera en salud, amor y dinero para cada uno de sus signos zodiacales.

El orden de los 12 signos tradicionales son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Consulte aquí su horóscopo del 5 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Desecha la indecisión y ábrete al cambio. Desde hace un tiempo tienes una propuesta laboral que te permite viajar al extranjero, pero por apego a tu familia y por no salir de tu zona de confort no la has aceptado. Es el momento de soltar todo ello y vivir la experiencia.

TAURO

Llevas un tiempo posponiendo salir con tus amigos por un mal entendido que tuvieron. Sal hoy con ellos y resuelve todos esos roces; son amistades invaluables en tu vida que te han apoyado en tus peores momentos.

GÉMINIS

Del afán solo queda el cansancio. Toma un tiempo para pensar bien tu próximo movimiento financiero. No te dejes envolver por la persona que te está ofreciendo un negocio supuestamente rentable

CÁNCER

Muérdete la lengua si quieres hacer un comentario negativo de uno de tus compañeros de trabajo, pues podría llegar a oídos de tus superiores y meterte en serios problemas.

LEO

Dale un giro a la forma como te relacionas con los demás. Por experiencias pasadas, no estás mostrando tu verdadera personalidad; incluso has llegado a parecer arrogante. Así que deja de lado ese pasado oscuro y sé tú mismo.

VIRGO

No te sobrecargues con situaciones y emociones que no te corresponden. Es muy importante para ti ver bien a los que quieres, pero evita meterte en sus conflictos, pues te traerá consecuencias negativas.

Cada signo del zodiaco está relacionado con uno de los cuatro elementos básicos: fuego, aire, tierra y mar. Getty Images / VANGUARDIA

LIBRA

Deja de observar tanto al exterior para encontrar respuestas que puedes encontrar en tu interior. Eres consciente de que tienes la respuesta, pero te da miedo seguir tu instinto y enfrentar las situaciones.

ESCORPIÓN

Pausa esos pensamientos que te provocan inseguridad. Eres una persona muy capaz de manejar los inconvenientes que llegan a tu vida y parecen no tener fin. De igual manera, apóyate en tus amistades.

SAGITARIO

Busca aprender a gestionar tus emociones y verás grandes cambios. Cuando aprendas a controlarlas, observarás cómo desaparecen las preocupaciones y no sentirás la explosión de emociones que te ha llevado a traído problemas.

CAPRICORNIO

Todos tus esfuerzos diarios en el trabajo serán recompensados por tus jefes. Ellos han visto tu evolución y tendrás un reconocimiento que te hará verle sentido a todo aquello que llevas sacrificando desde hace tiempo.

ACUARIO

Es un día de cambios en tu relación amorosa. Tu pareja te pedirá que hablen sobre aspectos que debes cambiar si quieren construir un futuro juntos. No recibas sus palabras con recelo.

PISCIS

No pierdas la confianza en el amor. La persona indicada para ti está más cerca de lo que crees, solo debes agudizar tu atención. En cuanto descubras quién es, ¡lánzate a vivir un amor desenfrenado y apasionante!