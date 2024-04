Video sensible | La dolorosa caída de un atleta en plena inauguración del Centro Acuático Olímpico París 2024

Se trata del clavadista olímpico Alexis Jandard quien resbaló contra del trampolín cuando se disponía a saltar; afortunadamente el deportista no sufrió heridas de gravedad.

Durante la ceremonia de inauguración de la piscina olímpica y el centro acuático olímpico de Saint-Denis, en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024, el clavadista olímpico Alexis Jandard protagonizó un episodio impactante al caer de forma sorpresiva mientras se disponía a realizar un salto desde un trampolín.

El incidente ocurrió este jueves durante el acto inaugural del nuevo centro acuático, que contó con la presencia del presidente francés, Emmanuel Macron. Según informes de medios locales, Jandard resbaló en el trampolín, golpeó contra el borde y cayó al agua, desatando la preocupación entre los presentes.

Afortunadamente, el deportista de 26 años no sufrió heridas graves. A través de su cuenta de Instagram, Jandard tranquilizó a sus seguidores afirmando: “Todo está bien, no me hice daño”. Aunque admitió haber sentido una pequeña debilidad en la pierna al momento de la caída.

Con un sentido del humor característico, Jandard compartió imágenes del momento de su caída y las lesiones que sufrió en la espalda, lo que generó una rápida viralización en las redes sociales, donde usuarios expresaron su sorpresa ante el inesperado accidente

El presidente Macron, quien previamente había inaugurado la Villa Olímpica en Saint-Denis, destacó la importancia del Centro Acuático para las competencias de natación, saltos ornamentales y waterpolo. Además, resaltó su valor arquitectónico y ecológico como un legado significativo para la región de Sena-Saint Denis, contribuyendo a mejorar las habilidades de natación de los residentes y reducir el consumo de energía.

El incidente de Jandard, aunque sorpresivo, no empañó el entusiasmo en torno a la próxima edición de los Juegos Olímpicos, que prometen ser un evento memorable para París y para el mundo del deporte.