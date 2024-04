Christian Nodal sorprende al mostrar su rostro sin tatuajes

El cantante mexicano Christian Nodal hace unos meses había anunciado que se retiraría los tatuajes de su rostro; ahora en imágenes sorprendió a sus fans al mostrar finalmente cómo quedó la intervención.

Hace unos años, Christian Nodal generó polémica cuando se tatuó el rostro con diferentes diseños que para algunos no encajaban con su carrera. A pesar de ello, el cantante y compositor mexicano decidió mantener los tatuajes, que con el tiempo se convirtieron en parte característica de su imagen como artista.

Sin embargo, recientemente cambió de opinión y anunció que se sometería a un procedimiento para eliminar dichos tatuajes. Explicó que esta decisión estaba influenciada por su hija, y dijo durante una entrevista para ‘Lo Sé Todo’: “Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me dice el corazón y, pues gracias a Dios, los tatuajes se borran… Me gustaría que mi hija me conociera, que conociera mi carita”.

Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, Christian compartió imágenes donde se le ve rodeado de entornos lujosos y dinero en el suelo. No obstante, lo sorprendente e importante de las fotografías fue ver al cantante con una piel rejuvenecida y sin un solo tatuaje.

Los comentarios no se hicieron esperar, sus fans apoyaron su nueva imagen, e incluso algunos mencionaron que ahora se parece físicamente al actor estadounidense Johnny Depp.