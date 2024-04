“Demasiado bótox”: Destruyen a Pedro Fernández por su rostro

Se asegura que Pedro Fernández luce una cara diferente.

Con motivo del un gran concierto que realizará en la Ciudad de México, Pedro Fernández acudió al programa de televisión Ventaneando, donde fue entrevistado. El cantante fue cuestionado sobre la forma en la que se cuida para evitar el paso de la edad a sus 54 años. Aseguró que tener una buena actitud ayuda mucho.

Sin embargo, parece que esta explicación no fue del agrado de los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse ante lo que consideran un cambio muy notorio y poco adecuado en el rostro del intérprete del tema “Mi forma de sentir”. “Wooow que mal se ve. Demasiado bótox. Según se arreglan arreglan y quedan peor. Hay que aceptarnos como somos, son nuestros años”, dijo una usuaria.

“¿Qué le pasó en su cara?”; “Tiene cara de boxeador después de una pelea”; “Seguro fue con el cirujano de Walter Mercado”; “¡No vayan con su cirujano plástico!”; “Abuso del megabótox”; “¡¡¡¿¿Y esas cejas del capitán spock??!!! Se le pasó el bótox ¡¡qué bárbaro!!”; “Así se ve más envejecido jajaja; me imagino la cara de Chucky, jajaja”, y “¡¡¡Se le pasó la cirugía!!! Que tristeza”, agregaron.

El artista no dudó en abordar la polémica y asegurar que, hasta el momento, no se ha realizado ningún tratamiento estético, aunque está convencido de que “hacerse unos arreglitos” no tiene nada de malo.

“Empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿qué se hizo en la cara?’, y por Dios, si no me he hecho nada”, aclaró en el programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). “Tengo que decir que tiene que llegar un momento, que por respeto y por compromiso con nuestras con nuestras carreras, tenemos que cuidarnos. Todavía no lo hago, pero algún día lo haré”.

Pedro Fernández quiere dejar atrás esta polémica y ahora se prepara para su presentación.