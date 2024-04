“La veo enfocada en pelear”: Luisa Fernanda W se despachó contra La Segura en ‘La Casa de los Famosos’

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W estuvieron en la previa de Vix hablando sobre la participación de los famosos en el reality. La influenciadora comentó la actitud de su amiga Natalia Segura.

Parece que el reality de ‘La Casa de los Famosos’ ha logrado sacar no solo lo mejor de los participantes, sino también lo peor, pues en las últimas semanas se han presentado varias peleas fuertes que han revolucionado las redes y causado todo tipo de comentarios.

Los que más han destacado por su constante rivalidad son La Segura, Karen Sevillano, Marta Bolaños y Julián Trujillo, quienes no pierden oportunidad en generar peleas y demostrar que no se llevan para nada bien. Esto ha causado varias reacciones no solo entre los internautas, sino también en los allegados en de los famosos.

De hecho, Luisa Fernanda W, quien es muy amiga de La Segura, recientemente en la previa de Vix reveló qué piensa de la actitud de la influenciadora dentro del reality. Esto lo hace junto a Pipe Bueno, luego de que el cantante afirmara que a la hora de las votaciones no solo importa el fandom, sino también lo que sucede dentro de la casa.

Frente a esto, Luisa respondió: “A mí me pasa como una dualidad, yo a Natalia la quiero mucho, es amiga mía, la conozco hace rato y la apoyo, pero también me he enamorado de Julián y a veces como que veo a Natalia y pienso ‘a ver Nati, tú eres una persona demasiado bonita, tienes un carisma espectacular, talentosa’, pero la veo tan enfocada en pelear o decirle morronga a esta y como que digo ‘Natalia, no. Cálmate’”, aseguró Luisa.

Y añadió que quiere que su amiga se enfoque en demostrar lo bonita que tiene en su corazón y lo bella persona que ella sabe que es. A pesar de esto, la paisa aceptó que sabe que esas actitudes hacen parte del juego.