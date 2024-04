Miss Universo Colombia: ¿Por qué a Cuca Caicedo le quitaron la corona después de ganarla?

“Hoy ganaron, pero el daño no me lo hicieron a mí, porque después de esto me volveré a levantar como siempre y cada vez más fuerte”, escribió la modelo colombiana después de despojarla de su título de Miss Universo Pacífico.

El insólito hecho que ocurrió este año en Miss Universo Colombia -celebrado el pasado domingo 7 de abril en Cali, con la caleña Estefanía Caicedo, más conocida como Cuca Caicedo, recordó uno de los momentos más incómodos de Miss Universe, en 2015, cuando a la exreina de belleza Ariadna Gutiérrez la coronaron por error para luego, en cuestión de segundos, le arrebataran la corona para dársela a la alemana-filipina Pia Alonzo Wurtzbach.

Esta vez, al igual que Ariadna Gutiérrez, Cuca Caicedo de 34 años, fue despojada de su corona de Miss Universo Pacífico horas después de ganarla en Miss Universo Colombia y de haberse convertido en la mujer con más edad en ganar este título, luego de que el certamen modificara unas leyes que solo permitían participar a mujeres entre los 18 a 28 años. La mujer es reconocida por su participación en Guerreros Colombia, convirtiéndose en una celebridad en las redes sociales.

La noticia se dio a través de un comunicado emitido por Miss Universo Colombia donde explicaban que la selección de las representantes del país para el concurso de Miss Universe buscaba también ser una plataforma de empoderamiento y dignificación de la mujer y en el caso de Cuca Caicedo habían encontrado “irregularidades que no cumplían con el reglamento del certamen”, lo que llevó a la decisión de despojarla del título.

Aunque no dieron más información sobre lo ocurrido, la modelo colombiana realizó un ‘live’ para aclarar la situación. Al parecer, la organización se dio cuenta de que la mujer habría grabado unos videos íntimos con su expareja. La reacción de la reina colombiana no tardó en llegar, expresando su descontento en redes sociales y diciendo que ella borró todo.

“Yo tengo un pasado, lo admito. Uno toma decisiones en la vida creyendo que está haciendo bien y la verdad es que yo tampoco le estaba haciendo daño a nadie con eso. Lo hice con mi pareja, ese hombre del que tanto hablan, era mi marido, pero esa página que existía en el pasado dejó de existir porque yo cerré todo y no quedó nada en internet”, explicó Cuca Caicedo en el en vivo.

A su vez, se refirió a la lucha que ha tenido con su salud mental y explicó que esto no la derribaría. “Fui diagnosticada con bulimia nerviosa y anorexia con las que escondía un trastorno de ansiedad y depresión. Pasé en total 8 años de mi vida sin estar sana, hoy tras 5 años de dedicación, lucha, amor y paciencia, lo superé. Soy sana y estos premios fueron la respuesta a todo. Gracias a los que hicieron parte de este proceso”, escribió Cuca Caicedo en la publicación.

“Luché mucho por mi sanidad mental y emocional y jamás, jamás nadie volverá a perturbarla, hoy ganaron, pero el daño no me lo hicieron a mí, porque después de esto me volveré a levantar como siempre y cada vez más fuerte; sin embargo, ustedes los que hicieron esto, espero logren superar su oscuridad”, recalcó la modelo en su publicación.