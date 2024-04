¿Qué le depara su signo zodiacal este 12 de abril de 2024?

Conozca lo que le deparan las estrellas en la salud, trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice su signo hoy?

El orden de los 12 signos tradicionales son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Consulte aquí su horóscopo del 12 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

En el amor, deberías esforzarte, utilizar a diario la gran capacidad que tienes de luchar por lo que quieres. Si te gusta alguien pero no le ves intenciones, intenta conquistarle. No te cortes, todo saldrá muy bien, a pedir de boca.

PISCIS

Estás sintiéndote últimamente saturado de trabajo, pero hoy te espera una jornada laboral muy gratificante. Ten paciencia y presta mucha atención a lo que tienes entre manos.

TAURO

Aprovecha hoy tu tiempo libre para relajarte y descansar. No es momento de salidas nocturnas. Explícale a tu pareja por qué quieres estar más tranquilo en estos días, no vaya a creer que eres un perezoso.

GÉMINIS

No permitas que nadie meta las narices en tus asuntos personales. Hoy puedes encontrarte en esta situación y no pienses que es alguien que va de buena fe. Es mejor poner distancia a tiempo.

CÁNCER

Pon más atención hoy en el trabajo, porque el tema sentimental te tiene bastante distraído a diario y acabarás acusando los efectos negativos de esta falta de concentración en lo que haces.

LEO

Si llevas algún tiempo saliendo con alguien, aprovecha hoy para averiguar más cosas. Es un buen momento para esa charla que te permitirá conocerle mejor porque estás teniendo una idea muy superficial.

Horóscopo diario: ¿Qué le tienen preparados los astros? Getty Images / VANGUARDIA

VIRGO

Empieza a establecer tiempos de relax y también reserva espacio para divertirte, salir con la pareja, con los amigos y despejar la mente. No veas la diversión como algo que te quita tiempo para el trabajo.

LIBRA

Si en estos días habías conocido a alguien con quien te has visto a diario y de repente ha desaparecido sin darte ninguna explicación, no le busques. Piensa que te has librado de un inmaduro.

ESCORPIÓN

Si en estos momentos te estás preguntando cuándo llegará por fin el amor a tu vida, es probable que sea más pronto de lo que crees, incluso que hoy mismo se cruce en tu camino.

SAGITARIO

La persona que tienes al lado tiene muchas cualidades, pero ahora tú sólo pareces fijarte en las cosas que hace mal o que no son de tu gusto. Respeta más su personalidad y ten en cuenta que nadie es perfecto.

CAPRICORNIO

Hoy se prepara una reunión importante en el ámbito laboral en la que te encontrarás con otras personas que luchan por los mismos objetivos. Escucha atentamente la opinión de los demás.

ACUARIO

Hay algo que te incordia y andas muchas veces a la greña con alguien que critica todo lo que haces. Es una cuestión de química. Te costará solucionarlo pero puedes suavizarlo si mantienes una actitud positiva.