¿Drogas en La Casa de los Famosos? Video desata polémica

La reciente controversia surge a raíz de rumores que circulan en las redes sociales sobre la existencia de un cuarto secreto en La Casa de los Famosos.

Compartir

El reality La Casa de los Famosos ha mantenido a la audiencia nacional en vilo con sus intrigas, tensiones y momentos picantes que se viven al interior de la convivencia. Sin embargo, en las últimas horas, una polémica ha estallado en las redes sociales tras surgir rumores sobre la existencia de un cuarto secreto donde los participantes supuestamente consumirían drogas.

Desde su inicio, el programa ha sido uno de los realities más vistos y comentados del país, ofreciendo a los espectadores una ventana al mundo privado de las celebridades que forman parte del formato. Después de dos meses de encierro, los famosos han dejado ver sus verdaderas personalidades, despertando tanto amores como odios entre sus seguidores.

Las cámaras que graban las 24 horas del día a los participantes han mostrado cómo pasan su tiempo en el encierro, participando en actividades propuestas por la producción y compartiendo conversaciones sobre sus vidas con sus compañeros. Sin embargo, la reciente controversia surge a raíz de rumores que circulan en las redes sociales sobre la existencia de un cuarto secreto en la casa.

Los rumores cobraron fuerza después de que usuarios en plataformas como TikTok compartieran videos que mostraban extrañas conversaciones entre algunos participantes, así como imágenes que los mostraban entrando y saliendo de la misteriosa habitación. Según los comentarios en redes, en este supuesto “cuarto secreto” no habría cámaras ni micrófonos, lo que ha generado dudas y especulaciones sobre las actividades que realizan allí los participantes.

Uno de los momentos que alimentó aún más la polémica fue una conversación entre Miguel Melfi y Alfredo, donde este último pregunta sobre lo que hacen en la habitación. “¿Ustedes qué fuman ahí, vaper o marihuana?”, preguntó Alfredo, a lo que Melfi respondió enigmáticamente: “Hay gente que tiene pero no se puede decir”.

Otro diálogo que ha causado revuelo fue entre Omar Murillo e Isabella Santiago, después de que la actriz saliera de la habitación ubicada en la terraza. “¿Coñacito?”, preguntó Murillo al verla salir, a lo que Isabella respondió: “Yo no tengo, papi, con el de Miguel que él me dio y me dijo que cogiera”.

A pesar de los rumores y las especulaciones en las redes sociales, la producción del programa no se ha pronunciado al respecto para aclarar o desmentir dichas acusaciones. Mientras tanto, los comentarios en redes sociales expresan una variedad de opiniones, desde la sorpresa hasta la indignación ante la posibilidad de que los participantes estén involucrados en este tipo de actividades dentro de la casa.

La controversia en torno al supuesto cuarto secreto ha puesto en entredicho la integridad del programa y ha generado un debate sobre la responsabilidad de la producción en garantizar un ambiente seguro y ético para los participantes. A medida que la polémica continúa desarrollándose en las redes sociales, queda por ver si la producción del programa ofrecerá alguna respuesta para calmar las aguas y disipar las dudas de la audiencia.