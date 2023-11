A estos resultados, se suma que el 45 % utiliza distintos tipos de aplicaciones para monitorear su actividad física, dieta, sueño, ritmo cardíaco y salud reproductiva, como parte de su rutina y como una necesidad de autoconocimiento sobre estos aspectos que puede ayudarles a evitar problemas más serios en su salud.

Frente a este panorama, se les preguntó a los participantes cuáles son los beneficios que obtienen al utilizar estas opciones tecnológicas, el 70 % mencionó que les brindaban un cierto grado de conciencia sobre los cuidados que deben tener. Además, el 60 % indicó que las aplicaciones los motivan y les ayudan a establecer metas para mantener un estilo de vida saludable.

Lea también: ¿Cómo elegir la almohada de tus sueños? Cinco recomendaciones de expertos

Teniendo en cuenta estos resultados, Ipsos Colombia abordará la importancia de la tecnología en la salud con Maya Ilic MSc, Social Psychology at Institute of Social PsychologyMSc, Vicepresidente de Innovación para Comunidades, quien conversará acerca de la forma en que las personas han incluido todo tipo de dispositivos y asesores virtuales para atender el cuidado de su salud. Esta intervención se adelantará durante el evento anual FOQ Day (Friends of Qualitative Day), el próximo 17 de noviembre.

Sobre el estudio

Para esta actividad, Ipsos obtuvo participación de un total de 228 adultos mayores de 18 años: de 18 a 24 6%, de 25 a 35 34%, de 36 a 45 43%, más de 46 18%. En las regiones Antioquia y Eje cafetero 16%, Centro 49%, Costa Atlántica 18%, Oriente 5%, Sur Occidente 5%, 69% mujeres y 31% hombres, 76% NSE 2/3 y 24% NSE 4/5/6.

Le puede interesar: Enfermedades cardiovasculares: Cómo prevenir la principal causa de muertes en el mundo

Debe considerarse que los resultados de esta actividad reflejan las opiniones de los participantes activos de la comunidad Conectados Colombia, de la cual hay actualmente registrados 1500 personas.