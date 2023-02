A Diego Guauque le han sacado hasta revólver y cuchillo

Diego Guauque, una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana, en entrevista con la emisora Tropicana hizo revelaciones frente a su trabajo. Contó que debe andar con esquema de seguridad porque lo han amenazado por sus investigaciones para Séptimo Día.

Cabe destacar que, el periodista está actualmente luchando con un cáncer que le fue detectado en enero de este año. Guauque fue diagnosticado con un sarcoma abdominal.

Tras la noticia, muchos televidentes y seguidores le han manifestado palabras de ánimo y cariño.

Tras el diagnóstico, Diego fue sometido a una intervención quirúrgica en la que la extrajeron el tumor cancerígeno y seguidamente inició su tratamiento con quimioterapias para vencer la enfermedad. En sus redes ha contado parte de esta experiencia.

“Estoy contento, no se me ha caído el pelo, un amigo me dijo ‘hermano, no se calvee todavía, de pronto ni se le cae, viva el día a día’, y ese me parece un súper consejo, cuando llegue el momento pues sí”, cuenta el periodista.

Me mandé peluquear bajito pero no me he rapado, pero si se me cae el pelo pues que se me caiga”, agrega.

¿Cómo va su tratamiento?

En la entrevista con Tropicana, el bogotano cuenta que ya se ha sometido a la segunda quimioterapia para combatir la enfermedad.

“Yo tengo un catéter, entonces ese catéter me lo destapan y por ahí empiezan a canalizar y abren unas bolsitas”, dijo durante la transmisión.

Diego relata que sus sesiones inician a las 7:00 a.m. y terminan a eso de las 2:00 p.m., mientras tanto él y su esposa adelantan trabajo.