$!¡A verlas antes de que las quiten! Netflix anunció las películas y series que pronto saldrán de la plataforma

Estos son los anuncios que hace Netflix para lo que queda del mes de marzo “Estamos haciendo espacio para muchos títulos nuevos. No te pierdas la última oportunidad de ver las series y películas que pronto dejarán Netflix”, escribieron desde la plataforma.

Ahora Netflix le notifica también a sus usuarios aquellos títulos que pronto van a salir de circulación, es decir, los que ya no van a encontrar más en su plataforma y con fecha concreta.

One Direction: Así somos - (Último día para ver este título: 31 de marzo)

Para los fanáticos de One Direction, llegó la hora de revivir el icónigo grupo. Un documental del ganador de premios Morgan Spurlock, que se mete en la intimidad de este fenómeno musical en una combinación de película de concierto y pase a los camerinos.

Esta película dramática de 2011 dirigida por Bennett Miller y protagonizada por Brad Pitt, Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman estuvo nominada a Mejor guion adaptado en los Premios Óscar de ese año, al igual que en los Globo de Oro.

Se trata de una adaptación de la novela Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game de 2003, que se basa en la historia real del gerente del equipo Oakland Athletics, quien utilizaba las estadísticas avanzadas para fichar jugadores.