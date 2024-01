$!Abren convocatoria de becas para estudiar en Europa

ESCP Business School, la institución más antigua en el ámbito de los negocios y con sedes en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia, anuncia un nuevo Acuerdo con Colfuturo que presenta un amplio espectro de becas para Maestrías en Ciencias (MSc). Este acuerdo estratégico abre oportunidades excepcionales para profesionales colombianos interesados en programas de vanguardia en áreas clave de negocios y gestión.

En total se entregarán 39 becas que incluyen la cobertura completa de la matrícula para los programas MSc in Real Estate, MSc in Digital Project Management & Consulting, y MSc in Hospitality & Tourism Management. Además, se otorgará un 35 % de beca de matrícula a un máximo de 7 estudiantes en los programas mencionados y hasta 4 beneficiarios en el programa de Hospitality & Tourism Management.