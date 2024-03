Abuelita vivió hasta los 117 años y se alimentó de lo mismo todos los días

Por esa razón, decidió permanecer soltera durante el resto de su existencia, una elección que la llevó a alcanzar una edad extraordinariamente avanzada, considerando que en Italia la esperanza de vida ronda los 84 años. Emma reveló que su único amor fue un hombre que pereció durante la Primera Guerra Mundial, y desde entonces no volvió a interesarse por nadie más.

“Era alguien de aquí, del lago. No quería casarme con él, pero él me obligó. Vivíamos en el mismo patio y un día envió a su madre a llamarme”, contó Emma en medio de una entrevista con el medio local La Stampa en 2011. “Fui allí y me dijo ‘si te conviene, puedes casarte conmigo, si no, te mato’. Tenía 26 años. Me casé”, agregó.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en 1938, apenas un año después de que su único hijo falleciera a los seis meses de edad. Desde entonces, decidió no volver a casarse porque, en sus propias palabras, "no quería ser dominada por nadie".