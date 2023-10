$!Actor de Harry Potter reveló el terrible accidente que sufrió en el set y que lo dejó cuadrapléjico

“Ser doble era mi vocación en la vida, y ser el doble de Harry era el mejor trabajo del mundo”, dijo. “Esta película cuenta la historia no solo de mis logros frente a la cámara, sino también de los desafíos que enfrento todos los días y mi actitud general ante la vida después de sufrir una fractura en el cuello”, agregó.

“En el mundo turbulento en el que vivimos ahora, me gustaría citar a Harry: ‘Somos tan fuertes como permanezcamos unidos, y tan débiles como estemos divididos’”, señaló.

A pesar de la tragedia, Holmes no perdió su espíritu positivo y se dedicó a practicar deportes adaptados, como el buceo y el esquí. También fundó una productora llamada Ripple Productions, que se especializa en documentales sobre personas con discapacidad. Su historia es el tema de un documental producido por Radcliffe, titulado “David Holmes: The Boy Who Lived”, que se estrenará en HBO el 15 de noviembre. El filme muestra el testimonio de Holmes y sus seres queridos, así como imágenes inéditas de su trabajo como doble de acción.