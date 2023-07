Aida Cortés y Angie Brand se 'agarraron' por el título de la que más factura en OnlyFans

Por su lado, Aida no se quedó callada y a través de la dinámica de preguntas de Instagram expresó que no ha estado pendiente de su colega, e incluso, habría que revisar las cifras para saber a quién le va mejor. “Siga para adelante, pero sola, sin usar mi nombre, porque yo soy Aida, no soy la que le tiro a esta o la que se compara con aquella, yo soy Aida Cortés, solamente eso”, dijo Cortés.

Ante estas palabras, Angie no pudo contener su molestia y agregó con evidencias que Aida efectivamente sí la sigue en redes, lo que confirmaría que ha estado pendiente de su trabajo.

“Nena, te estás contradiciendo, eres muy incoherente con lo que dices y con lo que haces, así que pilas con eso, pues... Nunca me comparé con absolutamente nadie, yo solamente di la noticia de cuánta plata estaba ganando, y obviamente los medios de comunicación se encargaron de informarle a todo el mundo y regar la noticia por todo lado”, afirmó la caleña.

Posteriormente, añadió que ella misma ha construido su propio imperio y por lo tanto no necesita del nombre de nadie.

“Por si no te queda claro bebé, yo no me he pegado de la fama de absolutamente nadie, he salido adelante por mis propios méritos, no colgada de la fama de nadie, ¿ok? Entonces, yo solita, he conformado todo”.

Es importante destacar que, antes de que saliera a la luz la millonada que gana Angie, Aida era considerada la reina de OnlyFans, pues aunque nunca ha mencionado directamente la suma que factura, si se sabía que estaba por encima de los $100 millones.