“Una loba como yo no está pa’ tipos como tu!”, es de las frases más sonadas en el mundo entero desde que se lanzó la ‘Music sessions #53’ de la barranquillera Shakira y del productor argentino Bizarrap.

La colombiana incendió las redes sociales tras lanzar esa tiradera dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

A pesar de que avanza el tiempo, la colaboración no ha parado de sonar en plataformas digitales ni medios de comunicación, pues, cuenta con versos en los que Clara-mente le tira varias indirectas a Piqué y también, a su nueva novia, Clara Chía, de 23 años.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, son algunas de las frases con las que Shakira se desahoga contra su ex.

El juego de palabras de la artista colombiana dejó claro los destinatarios de la tiradera, Piqué y Clara.

Esta canción le ha dado la vuelta al mundo entero, tanto así que ha sido transformada en versiones distintas y ha sido una oportunidad por medio de la cual, incluso, los fanáticos de la barranquillera han alzado su voz de protesta.

Un claro ejemplo de ello es el reciente video de unas trabajadoras de una reconocida marca de ropa, quienes, le tiraron a su empresa.

“Perdón, ya cerré el portón. Aquí no vuelvo, con este problemón. Tanto que te la dabas de tiendón, pero cuando haces mucha caja nos aprietas el cinturón. Sorry baby, hace rato que debimos revisar contratos. Muchas horas ahí de pie vendiendo vuestros trapos . Muchas horas y al final mi pasta te la llevas tú. Te forras a lo grande y nosotras sin gastar ni en un triste vermú”, cantaron al ritmo de Shakira.

Las trabajadoras aprovecharon la tiradera a Piqué y la convirtieron en una canción para denunciar que llevan 10 años recibiendo el mismo salario, “una miseria”, según los internautas.

“Que no tenemos ni un penique, pero deja que yo te lo explique. Son muy pocos nuestros ingresos diez años ya con el mismo sueldo. Entendemos que os portéis como unos caciques no quiero que esta música los dulcifique. Os dejamos la persiana bajada con las ventas paradas y una fila muy larga”, dijeron a una sola voz.

Esta tiradera a la cadena multinacional sueca de tiendas de ropa terminó con el siguiente fragmento:

“Os creísteis que vencisteis y volvemos más duras. Las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres luchan. Tienes fama de empresa solvente; H&M no es lo que parece. Tienes fama de empresa solvente; H&M mi pasta te la llevas tú. Te forras a lo grande y nosotras sin gastar ni en un triste vermú”.