El compositor y productor que ha logrado colaborar con grandes artistas de la industria como Feid, Becky G, Ozuna, Zion y Lennox, Manuel Turizo, entre otros, ahora se presenta como cantante.

A través de los años, Maya ha ganado gran reconocimiento debido a que sus composiciones han logrado destacar la carrera de varios artistas, algunas de las más destacadas son “Vaina Loca” éxito de Manuel Turizo y Ozuna, “Algo Mágico” de Rauw Alejandro, “Ferxxo x Ñejo” de Feid junto a Ñejo, entre muchas más.

Con su talento y creatividad, Maya da un paso importante en su carrera con su primer sencillo “Amanecido”, una canción que describe la sensación de estar pensando todo el tiempo en una persona y el querer hacerle saber que la tiene todo el tiempo en su cabeza, en medio de sus sentimientos aprovecha para confesarlos en la mejor hora para decir lo que no se debe decir: amanecido.

Esta canción se escribió en un campamento donde se encontraba el artista junto a su equipo de trabajo, las ideas no se hicieron esperar y todo quedó plasmada allí. El video fue grabado en Nueva York bajo la dirección de Lexx y relata la historia de dos personas que no pueden ocultar su química, pasan toda la noche juntos y es la demostración de que de que con la persona que te gusta una noche no es suficiente.