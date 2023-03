$!Andrea Novoa presenta “Los archivos secretos del alma”: lo que las vidas pasadas tienen para enseñarnos

En algún momento de la vida, cada uno de nosotros ha podido experimentar “la noche más oscura” de su alma: un momento donde nada parece tener sentido y un dolor intenso se instala en medio del pecho. Y esa sensación, ese momento, cambió la vida de Andrea Novoa para siempre.

“Dije: no puedo seguir así, necesito ayuda porque no me puedo levantar más sin ganas y ahí fue que empecé a buscar a mis amigas. Una de ellas me dijo: me gustaría que veas a mi terapeuta. Cuando llegué, me dijo: tú eres una mujer llena de luz, puedo ver que tienes unos dones espirituales muy lindos de amor y ayuda, de sanación: por qué no empiezas a estudiar. Me dio el número de su maestra y me conecté muchísimo. Ahí fue que empecé todo el camino espiritual”, le contó Andrea Novoa a Vanguardia desde Bogotá.

Ese camino espiritual la llevó a conectarse con vidas pasadas, es decir, a estudiar sobre la reencarnación, un tema que mantiene interesados a muchos por el misterio que le rodea.

Con estos aprendizajes, Andrea Novoa escribió su libro “Los archivos secretos del alma”, editado por Planeta y que busca , a través de relatos, canalizaciones y explicaciones sobre cosas que el alma ya sabe desde antes de nacer, acercarnos un poco más a la idea de la reencarnación.