Armó tremenda bronca en un vuelo: Detienen a Samantha Fox por controversial pelea estando ebria

Los años ochenta representan un periodo tan distante en el tiempo que hoy nos parece ajeno, pero su viveza en el recuerdo es tan palpable que casi se puede tocar. Fue una década marcada por la transgresión y la creatividad, con una mezcla de rudeza y belleza. Durante aquel tiempo, surgieron rostros que perduran en la memoria y que ocasionalmente irrumpen en la actualidad, a menudo vinculados a escándalos.

Uno de los íconos eróticos de aquellos años, Samantha Fox, saltó a la fama internacional como estrella del pop y en España se hizo especialmente conocida por su relación con el torero Rafael Camino. En esta ocasión, la veterana artista de 57 años ha protagonizado un incidente que, según informa The Sun, culminó con su noche en prisión. El motivo de su detención no fue otro que una pelea que ella misma inició a bordo de un avión, agravada por su evidente estado de embriaguez, que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes.

Los hechos

El peculiar incidente ocurrió durante un vuelo de British Airways que enlazaba Londres con Múnich. Todo estaba preparado para despegar hacia tierras alemanas cuando, de manera repentina, un ruido en el fuselaje captó la atención de la tripulación. El altercado protagonizado por Fox obligó al piloto a regresar al aeropuerto de Heathrow y a evacuar a todos los pasajeros; cumpliendo con las normativas, fueron hospedados en un hotel y se reprogramó el vuelo para el día siguiente.

De acuerdo con el informe policial, la secuencia de eventos cobra sentido: las autoridades notificaron el arresto de una mujer bajo sospecha de embriaguez a bordo de la aeronave, quedando posteriormente en libertad bajo fianza.

La propia cantante confirmó estos hechos mediante un comunicado, expresando su disposición total para colaborar en la investigación. "Lamento sinceramente cualquier inconveniente causado", manifestó, consciente de que se había convertido en el más reciente rostro de aquella década prodigiosa en verse involucrado en un incidente de tal índole.