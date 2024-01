Asesinó a un niño de 12 años: El horripilante primer crimen de Griselda Blanco, ¿se verá en la serie?

La serie ‘Griselda’ protagonizada por la colombiana Sofía Vergara ha sido una de las más anticipadas de este temporada y, por supuesto, no ha estado excente de polémica: que si es otra serie de narcos más, que ya estamos cansados de ser vistos de esta forma en el resto del mundo.

Según las revelaciones del libro ‘Cocaine Cowgirl’, de Jennie Erin Smith , Blanco perpetró su primer crimen al secuestrar a un niño de su misma edad, contando con la colaboración de varios amigos. La motivación detrás de este secuestro no era puramente económica, como suele ser en estos casos; Blanco aspiraba a obtener un rescate por el niño. Sin embargo, al no lograr su objetivo financiero, tomó una decisión escalofriante: decidir acabar con la vida del inocente infante.

La joven Griselda Blanco no solo escapó de las consecuencias legales en ese momento, sino que también continuó su camino delictivo, llevándola eventualmente a convertirse en la temida ‘Reina de la Cocaína’. Se le atribuyen al menos 250 asesinatos, lo que subraya la brutalidad y la sangre que marcó cada paso de su ascenso en el mundo criminal. Este oscuro historial delictivo le valió otro apodo, ‘la Viuda Negra’, debido a la muerte de varios de sus exmaridos.

Le puede interesar: “A mi hermano lo mataron aquí en Colombia”: Sofía Vergara habla de su pérdida por el narcotráfico

La vida de Blanco estuvo plagada de violencia y audacia, pero finalmente, en 1998, la justicia logró alcanzarla. Fue arrestada y se declaró culpable de tres cargos de asesinato en segundo grado. Su sentencia fue de 20 años de prisión, una condena severa que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Estos años de cárcel, no obstante, no fueron sin incidentes. En 2002, Blanco sufrió un infarto mientras cumplía su condena, un recordatorio de que, a pesar de su aparente invulnerabilidad en el mundo del crimen, la fragilidad humana no perdona a nadie.