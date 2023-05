La historia de amor de Carmen y Daniel, una siamesa que comparte los mismos órganos y la pelvis con su hermana, además de otras estructuras del cuerpo, se ha vuelto viral en las redes sociales.

Se trata de las siamesas de 22 años, Carmen y Lupita Andrade nacidas en México, quienes viven una vida normal, llena de actividades cotidianas y una relación fraternal entre ambas, e incluso, una de ellas logró encontrar el amor en Daniel, un joven con quien sostiene una relación sentimental desde hace dos años y medio.

El estado de salud de las hermanas

Carmen y Lupita han hecho de todo para poder realizarse una cirugía de separación de órganos, incluido la pelvis, pero pese a los grandes riesgos que conlleva su intervención y al problema de salud que padece una de ellas, pues sufre de escoliosis, no les fue posible llevar a cabo la cirugía, por lo que, finalmente, las siamesas y sus padres decidieron aceptar su unión y, con amor y comunicación, tratan de vivir una vida de la mejor manera. Esto ocurrió en el año 2002 cuando las hermanas llegaron a Estados Unidos.

“A veces, al final del día, estamos exhaustas y no queremos hablar. Ahí es cuando usamos diferentes dispositivos y hacemos lo nuestro. Hemos estado unidas toda nuestra vida, así que no es que extrañemos nuestra independencia. Es todo lo que hemos conocido, ¿verdad?”, señaló Carmen, quien es la hermana más extrovertida de la dos, en una entrevista para el sitio webToday.com.

De hecho, en las plataformas digitales, Carmen y Lupita suelen compartir algunos detalles de su vida personal, tales como sus rutinas en el gimnasio, sus estudios, sus salidas, y hasta algunas de las citas románticas que tienen con el novio de una de ellas.

Pese a las dificultades que han enfrentado y que, en ocasiones, suelen enfrentar diariamente, a pesar de llevar una vida normal, ambas se han enfrentado a situaciones incómodas en la calle, pero eso no ha sido impedimento para que hagan lo que les gusta. De hecho, Carmen estudia para ser enfermera veterinaria y Lupita, por su parte, espera trabajar en el mismo ámbito como técnica.

La historia de Carmen y Daniel

A pesar de la estigmatización e inseguridades, Carmen Andrade decidió darse una oportunidad en el amor y fue cuando conoció a Daniel, con quien sostiene una relación estable y duradera y a quien además conoció a través de una aplicación de citas. Todo lo contrario a lo que le ocurre a Lupita, quien reveló que se considera “asexual”, es decir que no siente atracción sexual ni romántica hacia nadie, pero aceptó el hecho de que su hermana sí lo haga.

Por su parte, Carmen aseguró que desde que conoció a Daniel, se dio cuenta de que este era diferente: “Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás, porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición”, manifestó Carmen.

¿Cómo funciona la relación?

Seguidamente, meses atrás, en el canal de YouTube de Ask Me Anything, Carmen reveló algunos detalles de su relación con Daniel, donde aseguró haber puesto ciertos límites, como el no tener relaciones sexuales en su relación, con el fin de no afectar o incomodar la vida de su hermana Lupita, pero sí muestras de cariño y amor como besos y caricias.

“Obviamente iba a ser transparente en todo. Fue un proceso de aprendizaje para todos. Debimos tener una discusión sobre qué límites están bien y cuáles no. No somos íntimos de esa manera y él (Daniel) está de acuerdo con eso”, agregó la hermana de Lupita en el canal.

Por lo que, a pesar de los acuerdos y límites que tiene claro Carmen, esto no ha sido motivo de impedimento para que Carmen lleve una relación estable con su pareja y su hermana Lupita, por su parte, sostenga una buena relación de ‘cuñados’ con Daniel. De hecho, entre los planes de la pareja para su futuro está el de vivir juntos, además de contraer matrimonio, objetivos que no resultan ser un problema para Lupita.