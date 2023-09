Así es la vida de Diana Moreno, la mujer más pequeña de Colombia

Diana Moreno con 28 años, es la mujer más pequeña de toda Colombia. Mide tan solo 78 centímetros, sin embargo, eso no es un límite para alcanzar su sueño de concluir sus estudios y convertirse en una gran diseñadora gráfica.

La estatura de la joven tiene algunas ventajas y desventajas como que la mayor parte de ciudadanos le brinden amor, la admiren o, por el contrario, faltas de respeto como cuando le dicen enana.

En charla con ‘Todas, todos y todes’, del Canal Caracol, Moreno reveló que, desde que nació, el mismo médico le aseguró a su padre que sería igual que su madre.

El momento más duro de su vida

Por razones personales no pudo terminar su bachillerato. El fallecimiento de su progenitor marcó un antes y un después en su vida. Incluso, los últimos días han sido complejos pues hay momentos en los que no cuentan con dinero suficiente para comprar alimentos.

A pesar de los desacuerdos que tuvo con su padre, Diana lo recuerda con cariño y expresa que para él era “la niña de sus ojos”. La muerte de él fue un golpe para su familia, debido a que era la base económica para subsistir y aparte dejó un gran vacío en sus corazones.

De esta forma, esta pequeña joven lleva ahora las riendas de su hogar producto de un puesto de dulces que tiene. Su mayor objetivo es terminar sus estudios y convertirse en una gran diseñadora gráfica. Diana Moreno tiene claro que una persona profesional cuenta con un mayor número de oportunidades en la vida laboral. Lo que más anhela es mejorar las condiciones de vida de su familia.

Cabe destacar que esta mujer quiere mejorar su conocimiento en manejo de redes sociales y marketing. Así fortalecerá la venta de su producto de dulces para responder a la demanda de algunos de sus clientes, quienes le dicen que no “sube contenido”.

“Siempre he soñado con tener mi negocio de maquillaje (...) Luchen por lo que quieren, céntrense en lo que los motive”, expresó Moreno.

Hay situaciones que le molestan a Diana Moreno

A Diana no le gusta que la traten como una niña pues ya tiene 28 años. Tampoco que le pidan permiso a su madre para tomarse una foto con ella, debido a que ella cuenta con todas las capacidades para tomar decisiones por sí misma.

“Me pasa mucho cuando salgo con mi mamá que preguntan: ‘Ay, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ella entiende lo que estamos hablando? Prefiero no seguir escuchando eso y sigo mi camino. A mí solo me faltó altura, porque me pueden hablar de cualquier tema y yo puedo responder”, concluyó en la entrevista con ‘Todas, todos y todes’, del Canal Caracol.