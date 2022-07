Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible de Colombia, Andemos, durante junio se matricularon 23.323 vehículos, lo que presentó un 14.1% de aumento con relación al mismo periodo de 2021.

Por otro lado, en el país también se reporta un aumento en las matrículas de motocicletas. Solo en mayo ingresaron 69.889 motos nuevas que se suman a las 10 millones unidades que hay en el país.

Ante el aumento en la compra de vehículos nuevos en Colombia, Carlos Bouquet, Head of Sales de 123Seguro, dio a conocer cinco tips a tener en cuenta para movilizarse de forma segura en las vías nacionales, ya sea en automóvil, camioneta o motocicleta.

“Las recomendaciones siempre deben centrarse en la seguridad de las personas que se movilizan. Al igual, en la seguridad de los demás conductores y peatones que puedan aparecer en el camino”, dijo Bouquet.

Tips de seguridad al conducir

Respete los límites de velocidad: por estos días se presentan lluvias en varias regiones del país, por lo que es relevante no exceder los límites de velocidad. De esta manera, se evitan posibles accidentes ante el deslizamientos de las llantas en el asfalto mojado.

Revisión periódica del vehículo: no solo se debe tener en cuenta el cambio de aceite cada 5.000 kilómetros recorridos. Se recomienda la revisión de llantas, alineación y balanceo, sobre todo cuando se perciben vibraciones del vehículo en movimiento. No olvide chequear las luces generales, además que si alguna luz no funciona se puede recibir una multa de la Dirección de Tránsito.

Requisitos vehiculares en regla: Revise las fechas de vencimiento de soat, seguro no obligatorio, revisión técnico mecánica para tener un vehículo con las garantías idóneas al conducir y para evitar multas.

Elección de seguro no obligatorio: algunos conductores consideran que no es necesario tener asegurado el vehículo. Sin embargo, este beneficio protege al conductor y sus pasajeros en caso de accidente y responde además por daños al patrímonio y a terceros. Incluso, este seguro indemniza al conductor en caso de pérdida parcial o total del automotor con porcentajes que varían según el tipo de seguro que se tenga.

Manejo defensivo: su vehículo puede tener todas los documentos al día y las condiciones mecánicas ideales. Aun así, es bueno practicar la conducción preventiva que hace referencia a mirar los espejos cuando se llega a un cruce, frenar y respetar las señales que indican pare. Mantener la calma cuando se encuentra con un conductor que maneja a menos velocidad o incluso a una velocidad abusiva.

Las formas de movilidad se adaptan a las necesidades que hoy tienen los colombianos. Durante los primeros cinco meses del año, el mercado de motos aumentó en un 36% con respecto al mismo al mismo periodo de 2022 y la relación de motos por cada vehículo nuevo es de 3.6 superando en 1.6 puntos a los índices registrados en los tres años anteriores. Adaptarse a esta nueva realidad siempre tiene que poner la seguridad en el foco de atención.