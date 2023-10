$!Aumentaron un 15 % las emergencias por desastres en Colombia: ¿Cuáles son las causas?

Preparación y respuesta ante emergencias

Para Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad y miembro de la junta directiva global de ARISE, este es un llamado para que todos los actores se fortalezcan en la reducción del riesgo de desastres, así como en la preparación y respuesta ante emergencias.

“La primera claridad que debemos hacer es que los desastres no son naturales, el término “desastre” se refiere a la perturbación generalizada de la vida y los bienes de las personas causada por un suceso o una serie de sucesos. Si una amenaza natural no causa ningún trastorno, no se trata de un desastre. Por consiguiente, si bien muchas amenazas pueden ser inevitables, los desastres no lo son. No podemos evitar una erupción volcánica, pero podemos evitar que se convierta en un desastre”, indica.

Además señala que “como lo afirma UNDRR, la reducción del riesgo de desastres es el resultado de todas las medidas que pueden adoptarse para evitar las pérdidas de vidas, las lesiones, los desplazamientos, los daños a las infraestructuras críticas, incluida la pérdida de acceso a los servicios básicos, y las pérdidas económicas causados por amenazas de origen humano o natural”.