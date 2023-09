Anahí reveló sus secretos más íntimos durante su época de adolescencia y los detalles de sus trastornos alimenticios que sufrió a muy temprana edad.

Uno de los acontecimientos que ha dejado consternados a sus seguidores fue la confesión del paro cardíaco que sufrió a los 18 años cuando luchaba contra la anorexia y bulimia. Hoy, a sus 40 años, Anahí recuerda, con lágrimas en sus ojos, su doloroso pasado y hace un llamado de atención a las niñas que están pensando en que la vida la define por el físico.

La RBD conversó con el periodista Joaquín López-Dóriga y tocó diferentes aspectos de su vida personal y profesional que muchos desconocían y que ha dejado impactado a más de un seguidor. Aunque muchos conocían los trastornos alimentarios que padeció la actriz y cantante mexicana, el dolor que vivió como persona por la presión social y los estándares de belleza se han revelado ahora, en el marco del reencuentro de la gira ‘Soy Rebelde Tour 2023’.

Al borde de la muerte, así define Anahí, la difícil etapa. Literalmente, la actriz estuvo peleando por su vida en el Hospital Ángeles, debido a un bajón fuerte de potasio y electrolitos que era imposible que su corazón soportara su estilo de vida. Aunque, la RBD cuenta que ese episodio fue un detonante para tomar la decisión de mejorar, seguía en la constante lucha y obsesión por su peso.

“Yo podía pasar 5 y hasta 6 días sin comer, a veces comía una toronja o un hielo para engañar al estómago y cuando no podía más, venían los atracones y vomitaba mucho. Llegué un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo ‘gracias porque me salvaste la vida’. Le dije ‘me siento mal, algo me pasa’, tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro”, confesó la actriz en la entrevista.

Para ella, lo peor de todo fue que mientras estaba internada en el hospital, se quitaba el suero y buscaba la manera para vomitar en secreto, porque se repetía a cada segundo “el suero me va a engordar”.