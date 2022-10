¿Burla o realidad? "Mujer cabra" denunció discriminación en un refugio animal

Aunque muchos dicen que se trata de un caso real, la tiktokers es reconocida por realizar sátiras de temas polémicos. Se trata de la usuaria Lilith_131 quien declara haber nacido “cebra”.

Según Lilith, se vio en la necesidad de pedir asilo en un centro de animales por no poder pagar el arriendo de su hogar, pero le negaron la entrada. “Resulta que me dijeron que no, que los animales que estaban allí tenían miedo de mí, algo que me pareció especista y una falta de respeto increíble”, comentó.

Asimismo, lamentó que las personas transespecie sigan luchando para conseguir sus derechos en pleno siglo XXI. “Nuestra identidad no es un debate”, agregó.

Sin embargo, Lilith no solo dice ser cebra, también es fluida porque en ocasiones se siente gata. “He llegado a una gran conclusión y es que a veces no me siento tan cebra, me siento más gata”.

Ante el alcance que ha tenido el video, la mujer aprovecha las redes sociales para discutir temas como el lenguaje inclusivo y la misoginia.

“Revísate ese discurso tan fascista porque yo no me siento cebra, yo nací cebra. La sociedad especista no me ve como la cebra que soy, de ahí lo trans”, concluyó.