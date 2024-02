Cien años de soledad y las otras cuatro apuestas colombianas de Netflix para este año

Dentro de la oferta que prepara la plataforma de streaming Netflix para el resto de este año, cinco producciones colombianas prometen destacarse.

La lista de estrenos muestra una disminución significativa en la producción en países que han tenido una gran fuerza de realización en los últimos años, como ha sido el caso de México, que ha anunciado solo cinco producciones mexicanas programadas, en comparación con las 14 del año anterior.

Por otro lado, se observa un mayor equilibrio en la producción de series y películas hispanohablantes, con un aumento notable en las producciones argentinas y colombianas.

Argentina supera a México con ocho producciones, mientras que Colombia iguala su número.

Ya es bien conocida la realización, de varias temporadas, de la serie Cien años de soledad, que está bajo la dirección de Álex García López y la colombiana Laura Mora, recordada por galardonadas películas como Matar a Jesús y Los reyes del mundo.

También se han confirmado las segundas temporadas de exitosas series como Perfil falso y La primera vez, y se espera que pronto se anuncien sus fechas de estreno.

Lea también: Video | Así quedó el carro en el que viajaba Ryan Castro después de sufrir un accidente

Tanto Perfil falso, Cien años de soledad y La primera vez son las producciones beneficiarias del incentivo Cina (Certificado de Inversión Audiovisual).

Estos certificados representan un beneficio para el inversor ya que son un valor negociable que se emite a nombre de un productor audiovisual extranjero que invierte recursos en Colombia, produciendo o postproduciendo su proyecto (cine, serie, videos musicales, videojuegos o realización audiovisual publicitaria), y que otorga un descuento del impuesto sobre la renta.

Representan un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales y logísticos que efectúe una productora extranjera en el país.

Desde febrero de 2022 el incentivo permite a las obras audiovisuales beneficiarias aplicar a este beneficio y negociarlo en el mercado de valores o transferirlo a personas naturales o jurídicas declarantes del impuesto de renta en Colombia.

Made in Colombia

Uno de los estrenos del año en la plataforma será la primera temporada de Cien años de soledad, basada en una de las máximas obras de la literatura en castellano, la novela maestra de Gabriel García Márquez y de la cual siempre se habló de sus grandes dificultades para llevarla al mundo audiovisual.

Con guión de José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés, María Camila Arias y Albatros González, cuenta con la producción ejecutiva de Diego Ramirez Schrempp, Andrés Calderón, Josep Amorós, Alex García López, Laura Mora, José Rivera, además de los hijos del Premio Nobel de Literatura colombiano, Rodrigo y Gonzalo García Barcha.

La segunda temporada de La primera vez, que el año pasado en su primera temporada fue tendencia en Netflix, es dirigida por Darío Armando García “Dago”, propone al espectador un viaje a la década de los años 70 y refleja el contexto social de los jóvenes de la época, cautivando a usuarios de la plataforma de distintas partes del mundo.

Le puede interesar: Video | “Nadie se quiere casar con ella”: polémica de Andrea Valdiri en la boda de La Tremenda

Otra de las series colombianas que estrenará segunda temporada será Perfil falso, dirigida por Klych López y Catalina Hernández, en la que se muestra las trampas en las que muchas veces caen usuarios de aplicaciones para citas y redes sociales.

Además, se prepara la serie Secuestro del Vuelo 601, protagonizada por Mónica Lopera y con la participación de Christian Tappan, Enrique Carriazo, Marcela Benjumea y Ángela Cano, siendo una producción inspirada en hechos reales que ocurrieron el 30 de mayo de 1973.

En este thriller dos individuos armados y encapuchados secuestran el vuelo 601 y amenazan con explotar el avión a menos que el gobierno colombiano libere a 50 presos políticos y les pague un cuantioso rescate en efectivo.

Además, se ha presentado un adelanto de Juanpis González: el presidente de la gente, el nuevo proyecto del humorista Alejandro Riaño, encabezado con su personaje más polémico y a la vez completamente viral.

Estas producciones se suman a las películas beneficiarias de los mecanismos dispuestos en la Ley 1556 estrenadas en 2023; La primera vez, El grito de las mariposas, La ley de la selva, la segunda temporada de Pálpito, Calle y Poché sin etiquetas, así como Los iniciados y Paraíso blanco (Crazy Charlie).

Por el lado del Fondo Fílmico Colombia (FFC) se estrenó Ambush, Tomorrow before after, Sound of freedom y What you wish for.

Información de: El Colombiano.